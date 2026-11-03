GLOBALFOUNDRIES Aktie
WKN DE: A3C6AF / ISIN: KYG393871085
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: GLOBALFOUNDRIES gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
GLOBALFOUNDRIES äußert sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,512 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,78 Prozent erhöht. Damals waren 0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 18 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,89 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 11,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,69 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,94 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,59 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,31 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,79 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GLOBALFOUNDRIES INC
|
07:01
|Ausblick: GLOBALFOUNDRIES gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: GLOBALFOUNDRIES präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.10.26
|GLOBALFOUNDRIES-Aktie tiefer: Dresden bleibt wichtiger Wachstumsstandort (dpa-AFX)
|
04.08.26
|Ausblick: GLOBALFOUNDRIES informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: GLOBALFOUNDRIES zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: GLOBALFOUNDRIES legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu GLOBALFOUNDRIES INC
Aktien in diesem Artikel
|GLOBALFOUNDRIES INC
|38,67
|3,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste teils wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.