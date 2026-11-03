Ausblick: GLOBALFOUNDRIES gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GLOBALFOUNDRIES äußert sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,512 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,78 Prozent erhöht. Damals waren 0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,89 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 11,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,69 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,94 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,59 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,31 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,79 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net