Ausblick: GLOBALFOUNDRIES informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

GLOBALFOUNDRIES lädt am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 16 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,433 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei GLOBALFOUNDRIES noch ein Gewinn pro Aktie von 0,410 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 17 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,58 Prozent auf 1,77 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,59 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,24 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 6,79 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at