Ausblick: GLOBALFOUNDRIES legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GLOBALFOUNDRIES äußert sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,350 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte GLOBALFOUNDRIES noch 0,380 USD je Aktie eingenommen.

17 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,63 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 2,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,84 USD aus. Im Vorjahr waren 1,59 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 7,22 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at