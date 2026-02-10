Ausblick: GLOBALFOUNDRIES vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

GLOBALFOUNDRIES veröffentlicht am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

17 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,475 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -1,320 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten ein Minus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,80 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,83 Milliarden USD umgesetzt.

19 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,64 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,480 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 6,76 Milliarden USD, gegenüber 6,75 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

