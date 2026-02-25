Ausblick: Globant informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Globant präsentiert am 26.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,54 USD gegenüber 0,880 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Minus von 5,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 605,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 642,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,11 USD, gegenüber 3,82 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 21 Analysten durchschnittlich 2,45 Milliarden USD im Vergleich zu 2,42 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at