Ausblick: Globant legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Globant wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass Globant im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,54 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,00 USD je Aktie gewesen.

16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,09 Prozent auf 615,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 614,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,12 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,82 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 2,45 Milliarden USD, gegenüber 2,42 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at