Globant Aktie
WKN DE: A117M8 / ISIN: LU0974299876
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Globant mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Globant wird am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
18 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,50 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,050 USD erwirtschaftet worden.
18 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 612,9 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 0,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 614,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,20 USD je Aktie, gegenüber 2,33 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 2,47 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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