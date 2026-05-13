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WKN DE: A117M8 / ISIN: LU0974299876

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Globant stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Globant präsentiert in der am 14.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,49 USD je Aktie gegenüber 0,700 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 18 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,54 Prozent auf 601,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 611,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,24 USD im Vergleich zu 2,33 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich bei 2,48 Milliarden USD, gegenüber 2,45 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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