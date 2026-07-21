Ausblick: Globe Life mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Globe Life wird am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,67 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 20,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,05 USD erwirtschaftet wurden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,59 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 7,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,64 USD, gegenüber 14,07 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 6,41 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,99 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at