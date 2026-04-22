Ausblick: Globe Life stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Globe Life gibt am 22.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Gewinn von 3,47 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,01 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 5,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,56 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,48 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 15,38 USD, gegenüber 14,07 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 6,41 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,99 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at