Ausblick: Globe Life zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Globe Life äußert sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,44 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,01 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Globe Life in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,47 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,53 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 14,58 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 11,94 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 6,03 Milliarden USD, gegenüber 5,78 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at