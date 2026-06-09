Ausblick: Globus Maritime verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Globus Maritime wird am 10.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,050 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 28,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,070 USD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 16,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 8,6 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 10,0 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,110 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,080 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 47,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 44,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at