Globus Maritime Aktie

Globus Maritime für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QEX8 / ISIN: MHY272651263

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.06.2026 07:01:06

Ausblick: Globus Maritime verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Globus Maritime wird am 10.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,050 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 28,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,070 USD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 16,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 8,6 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 10,0 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,110 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,080 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 47,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 44,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Globus Maritime Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Globus Maritime Ltd Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Globus Maritime Ltd Registered Shs 1,83 0,55% Globus Maritime Ltd Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:45 Komplettverkauf bei Microsoft: Diese US-Aktien hält der Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2026
08.06.26 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23
07.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 23: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vorbörslich ohne klare Richtung -- Börsen in Fernost weitestgehend erholt - Nikkei und KOSPI ziehen an
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden ohne klare Richtung erwartet. Anleger in Asien greifen am Dienstag fast allerorts beherzt zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen