Ausblick: Globus Medical A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Globus Medical A wird sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,13 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 USD erwirtschaftet worden.

Globus Medical A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 801,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 657,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,85 USD je Aktie, gegenüber 0,750 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 2,91 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,52 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at