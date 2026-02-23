Globus Medica a Aktie

Globus Medica a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J2LY / ISIN: US3795772082

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Globus Medical A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Globus Medical A wird sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,13 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 USD erwirtschaftet worden.

Globus Medical A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 801,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 657,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,85 USD je Aktie, gegenüber 0,750 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 2,91 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,52 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Globus Medical Inc (A) 76,50 -0,65% Globus Medical Inc (A)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

