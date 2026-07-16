Ausblick: Globus Spirits legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Globus Spirits wird am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 9,40 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Globus Spirits ein EPS von 6,16 INR je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 8,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,00 Milliarden INR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 7,58 Milliarden INR aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 48,30 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 31,70 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 30,69 Milliarden INR, gegenüber 27,10 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at