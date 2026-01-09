Ausblick: Globus Spirits mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Globus Spirits wird am 09.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 10,40 INR aus. Im letzten Jahr hatte Globus Spirits einen Gewinn von 0,140 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Globus Spirits 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 7,29 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 21,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Globus Spirits 6,02 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 42,85 INR im Vergleich zu 8,08 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 29,25 Milliarden INR, gegenüber 25,37 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at