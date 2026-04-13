Gloo a Aktie
WKN DE: A41S7E / ISIN: US3795981055
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13.04.2026 07:01:06
Ausblick: Gloo A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Gloo A veröffentlicht am 14.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,450 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,570 USD je Aktie erzielt worden.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 31,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 385,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -9,300 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -1,350 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 92,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 23,2 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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