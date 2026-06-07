Gloo a Aktie
WKN DE: A41S7E / ISIN: US3795981055
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07.06.2026 07:01:06
Ausblick: Gloo A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Gloo A wird am 08.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,208 USD. Dies würde einen Gewinn von 38,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Gloo A -0,340 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 36,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 192,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,523 USD im Vergleich zu -2,260 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 188,8 Millionen USD, gegenüber 94,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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