Gloo a Aktie

Gloo a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41S7E / ISIN: US3795981055

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07.06.2026 07:01:06

Ausblick: Gloo A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gloo A wird am 08.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,208 USD. Dies würde einen Gewinn von 38,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Gloo A -0,340 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 36,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 192,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,523 USD im Vergleich zu -2,260 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 188,8 Millionen USD, gegenüber 94,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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