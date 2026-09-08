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WKN DE: A41S7E / ISIN: US3795981055

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08.09.2026 07:01:06

Ausblick: Gloo A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gloo A lädt am 09.09.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,173 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,550 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gloo A in dem im Juli abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 172,54 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 44,1 Millionen USD im Vergleich zu 16,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,557 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -2,260 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 195,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 94,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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