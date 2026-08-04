Ausblick: GMM Pfaudler gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GMM Pfaudler wird am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 5,02 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 102,42 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,48 INR je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 9,11 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 14,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,95 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 31,69 INR im Vergleich zu 12,86 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 38,78 Milliarden INR, gegenüber 35,24 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at