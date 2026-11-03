Ausblick: GMM Pfaudler stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GMM Pfaudler wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 5,10 INR. Das entspräche einer Verringerung von 44,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 9,22 INR erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 8,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 9,80 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,02 Milliarden INR umgesetzt.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 26,33 INR, gegenüber 12,86 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 39,18 Milliarden INR im Vergleich zu 35,24 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net