Ausblick: GMO Financial Gate stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GMO Financial Gate wird am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 76,60 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 5,35 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 72,71 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,35 Milliarden JPY – ein Minus von 5,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GMO Financial Gate 4,58 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 229,07 JPY, gegenüber 197,49 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 20,41 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,93 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at