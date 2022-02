Ausblick: GMO Financial Gate veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

GMO Financial Gate wird sich am 10.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 29,58 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte GMO Financial Gate 27,91 JPY je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 69,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,29 Milliarden JPY. Dementsprechend geht der Experte bei GMO Financial Gate für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,17 Milliarden JPY aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 122,18 JPY aus. Im Vorjahr waren 101,98 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 8,65 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 7,09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

