Ausblick: GN Store Nord präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GN Store Nord wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,87 DKK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte GN Store Nord 2,53 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll GN Store Nord in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,43 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 4,90 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel waren noch 5,02 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,72 DKK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 6,79 DKK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 17,00 Milliarden DKK umgesetzt werden sollen, gegenüber 18,00 Milliarden DKK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at