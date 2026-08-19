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19.08.2026 07:01:06

Ausblick: GN Store Nord präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GN Store Nord wird am 20.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,547 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,13 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,16 Milliarden DKK gegenüber 4,16 Milliarden DKK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 48,15 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,272 DKK im Vergleich zu 4,48 DKK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 9,59 Milliarden DKK, gegenüber 16,88 Milliarden DKK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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