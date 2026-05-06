GN Store Nord Aktie
WKN: 854734 / ISIN: DK0010272632
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: GN Store Nord präsentiert Quartalsergebnisse
GN Store Nord wird sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,958 DKK. Das entspräche einem Zuwachs von 95,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,490 DKK erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,76 Prozent auf 3,92 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,99 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,48 DKK aus, während im Vorjahreszeitraum 4,48 DKK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,13 Milliarden DKK in den Büchern stehen werden, gegenüber 16,88 Milliarden DKK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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