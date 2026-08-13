GNI Group Aktie
WKN DE: A0MY5Y / ISIN: JP3386370005
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: GNI Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
GNI Group lädt am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -61,640 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 708,92 Prozent verringert. Damals waren -7,620 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll GNI Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,48 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 5,44 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 6,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 15,29 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -80,900 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 40,18 Milliarden JPY, gegenüber 26,84 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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