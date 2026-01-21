Ausblick: Go Digit General Insurance gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Go Digit General Insurance wird am 22.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,40 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,29 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Go Digit General Insurance in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,73 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 28,68 Milliarden INR im Vergleich zu 24,36 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,27 INR, wohingegen im Vorjahr noch 4,65 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 104,68 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 96,95 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at