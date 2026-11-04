Go Digit General Insurance Aktie

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WKN DE: A40EBM / ISIN: INE03JT01014

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Go Digit General Insurance vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Go Digit General Insurance gibt am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 1,78 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,26 INR erwirtschaftet wurden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 24,89 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 24,39 Milliarden INR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,49 INR, während im vorherigen Jahr noch 5,89 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 108,53 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 104,77 Milliarden INR waren.

Redaktion Finanzen.net

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