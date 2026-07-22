Ausblick: Go Digit General Insurance zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Go Digit General Insurance wird am 23.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 1,92 INR aus. Im letzten Jahr hatte Go Digit General Insurance einen Gewinn von 1,50 INR je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 25,43 Milliarden INR – ein Plus von 13,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Go Digit General Insurance 22,37 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,26 INR, während im vorherigen Jahr noch 5,89 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 120,69 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 104,77 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at