Ausblick: Go Fashion (India) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Go Fashion (India) wird am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,55 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,50 INR je Aktie erzielt worden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,17 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 1,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,15 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 16,63 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 17,31 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 9,05 Milliarden INR, gegenüber 8,48 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at