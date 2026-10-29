Ausblick: Go Fashion (India) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Go Fashion (India) lädt am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 3,25 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,04 INR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,22 Milliarden INR aus – das entspräche einem Minus von 0,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,24 Milliarden INR in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 16,10 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 10,97 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,71 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 8,38 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net