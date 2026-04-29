Ausblick: Go Fashion (India) präsentiert Quartalsergebnisse

Go Fashion (India) wird am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,60 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Go Fashion (India) 3,68 INR je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,05 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Go Fashion (India) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,01 Milliarden INR aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 13,45 INR je Aktie, gegenüber 17,31 INR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 8,46 Milliarden INR. Im Fiskaljahr zuvor waren 8,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at