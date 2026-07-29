Ausblick: Go Fashion (India) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Go Fashion (India) wird am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,50 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 15,05 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,12 INR je Aktie erzielt worden waren.

Go Fashion (India) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,25 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 11,88 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 10,97 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 8,73 Milliarden INR, gegenüber 8,38 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at