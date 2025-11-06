Go Fashion Aktie

Go Fashion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DN2R / ISIN: INE0BJS01011

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Go Fashion (India) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Go Fashion (India) äußert sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,83 INR. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 3,83 INR ebenfalls auf diesem Niveau.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,25 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 7,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,09 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 19,59 INR je Aktie, gegenüber 17,31 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 9,34 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 8,48 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Go Fashion (India) Limited Registered Shs 144A Reg Smehr Nachrichten

Analysen zu Go Fashion (India) Limited Registered Shs 144A Reg Smehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Go Fashion (India) Limited Registered Shs 144A Reg S 640,00 -0,90% Go Fashion (India) Limited Registered Shs 144A Reg S

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich seitwärts bewegt. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

