Ausblick: Go Fashion (India) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Go Fashion (India) äußert sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,83 INR. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 3,83 INR ebenfalls auf diesem Niveau.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,25 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 7,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,09 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 19,59 INR je Aktie, gegenüber 17,31 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 9,34 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 8,48 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at