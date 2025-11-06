Go Fashion Aktie
WKN DE: A3DN2R / ISIN: INE0BJS01011
|
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: Go Fashion (India) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Go Fashion (India) äußert sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,83 INR. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 3,83 INR ebenfalls auf diesem Niveau.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,25 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 7,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,09 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 19,59 INR je Aktie, gegenüber 17,31 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 9,34 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 8,48 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Go Fashion (India) Limited Registered Shs 144A Reg Smehr Nachrichten
|
06.11.25
|Ausblick: Go Fashion (India) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.07.25
|Ausblick: Go Fashion (India) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Go Fashion (India) Limited Registered Shs 144A Reg Smehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Go Fashion (India) Limited Registered Shs 144A Reg S
|640,00
|-0,90%