Ausblick: GoDaddy A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GoDaddy A wird am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,69 USD. Dies würde einem Zuwachs von 19,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem GoDaddy A 1,41 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 16 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,38 Prozent auf 1,29 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,12 USD im Vergleich zu 6,22 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 5,24 Milliarden USD, gegenüber 4,95 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at