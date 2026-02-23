Ausblick: GoDaddy A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GoDaddy A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,58 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,51 Prozent auf 1,27 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,02 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 6,45 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 4,94 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 4,57 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at