Ausblick: GoDaddy A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

GoDaddy A wird am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 1,52 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,51 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,26 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 5,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,96 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,22 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,24 Milliarden USD, gegenüber 4,95 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at