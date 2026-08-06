Godawari Power & Ispat Aktie

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WKN DE: A40RTN / ISIN: INE177H01039

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06.08.2026 07:01:06

Ausblick: Godawari Power Ispat stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Godawari Power Ispat lädt am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Godawari Power Ispat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,00 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,52 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 15,87 Prozent auf 15,33 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 17,40 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 13,05 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 67,76 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 53,81 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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