Godawari Power & Ispat Aktie

Godawari Power & Ispat für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40RTN / ISIN: INE177H01039

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: Godawari Power Ispat verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Godawari Power Ispat stellt am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 2,70 INR. Dies würde einem Zuwachs von 14,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Godawari Power Ispat 2,36 INR je Aktie vermeldete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 11,74 Milliarden INR – das wäre ein Abschlag von 9,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,98 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 11,60 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 13,24 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 55,18 Milliarden INR, gegenüber 53,76 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Godawari Power & Ispat Ltd Registered Shs

Analysen zu Godawari Power & Ispat Ltd Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Godawari Power & Ispat Ltd Registered Shs 258,55 -0,52% Godawari Power & Ispat Ltd Registered Shs

