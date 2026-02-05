Godawari Power & Ispat Aktie
WKN DE: A40RTN / ISIN: INE177H01039
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: Godawari Power Ispat verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Godawari Power Ispat stellt am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 2,70 INR. Dies würde einem Zuwachs von 14,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Godawari Power Ispat 2,36 INR je Aktie vermeldete.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 11,74 Milliarden INR – das wäre ein Abschlag von 9,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,98 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 11,60 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 13,24 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 55,18 Milliarden INR, gegenüber 53,76 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Godawari Power & Ispat Ltd Registered Shs
|
05.02.26
|Ausblick: Godawari Power Ispat verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.01.26
|Erste Schätzungen: Godawari Power Ispat präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.11.25
|Ausblick: Godawari Power Ispat präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: Godawari Power Ispat legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Godawari Power & Ispat Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Godawari Power & Ispat Ltd Registered Shs
|258,55
|-0,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester erwartet -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow dürfte auf Erholungskurs gehen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.