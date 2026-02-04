Godrej Properties Aktie
WKN DE: A1W9J3 / ISIN: INE484J01027
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Godrej Properties informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Godrej Properties gibt am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 7,85 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 37,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 5,70 INR erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 13,18 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,40 Milliarden INR in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 65,43 INR, gegenüber 49,02 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 69,09 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 49,23 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Godrej Properties Ltd
