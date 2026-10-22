Ausblick: Godrej Properties informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Godrej Properties stellt am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 17,09 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 27,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 13,45 INR erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Godrej Properties 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 10,30 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 47,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Godrej Properties 19,50 Milliarden INR umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 74,75 INR, während im vorherigen Jahr noch 61,43 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 87,25 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 51,31 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at