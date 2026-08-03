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WKN DE: A1W9J3 / ISIN: INE484J01027

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Godrej Properties legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Godrej Properties wird am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 21,16 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 19,92 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 32,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 11,01 Milliarden INR gegenüber 16,20 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 21 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 76,77 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 61,43 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt von insgesamt 86,87 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 51,31 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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