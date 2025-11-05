Ausblick: Godrej Properties stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Godrej Properties wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 11,13 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 7,71 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 12,06 INR je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Godrej Properties in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,85 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 11,60 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 13,47 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 60,42 INR, gegenüber 49,02 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 69,60 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 49,23 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at