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WKN DE: A140JD / ISIN: CA3803551074

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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: goeasy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

goeasy stellt am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass goeasy im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,369 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,01 CAD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 368,5 Millionen CAD aus – eine Minderung von 16,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte goeasy einen Umsatz von 440,2 Millionen CAD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,151 CAD, während im vorherigen Jahr noch -10,780 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,55 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,69 Milliarden CAD waren.

Redaktion Finanzen.net

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