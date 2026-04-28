Gofore Aktie
WKN DE: A2H5NP / ISIN: FI4000283130
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Gofore präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Gofore lädt am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,217 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,110 EUR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Gofore im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 59,4 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 27,98 Prozent gesteigert.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,06 EUR je Aktie, gegenüber 0,590 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 233,8 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 191,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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