Gofore Aktie

WKN DE: A2H5NP / ISIN: FI4000283130

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Gofore zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gofore wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Gofore im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,380 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,310 EUR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 19,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 59,6 Millionen EUR gegenüber 49,8 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,766 EUR aus, während im Fiskalvorjahr 1,04 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 191,3 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 186,2 Millionen EUR.

ATX startet schwächer -- DAX anfänglich stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag nach, während der deutsche Leitindex eher seitwärts tendiert. Die asiatischen Börse schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.
