Ausblick: Gogo vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Gogo veröffentlicht am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,019 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 61,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 222,8 Millionen USD gegenüber 137,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,193 USD, gegenüber 0,100 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 902,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 444,7 Millionen USD generiert wurden.

