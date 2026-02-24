Ausblick: Golar LNG präsentiert Quartalsergebnisse

Golar LNG wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,419 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Golar LNG ein EPS von 0,030 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 95,48 Prozent auf 128,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Golar LNG noch 65,9 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,490 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 397,0 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 260,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at