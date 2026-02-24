Golar LNG LtdShs Aktie

Golar LNG LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 677102 / ISIN: BMG9456A1009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Golar LNG präsentiert Quartalsergebnisse

Golar LNG wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,419 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Golar LNG ein EPS von 0,030 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 95,48 Prozent auf 128,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Golar LNG noch 65,9 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,490 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 397,0 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 260,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Golar LNG LtdShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Golar LNG LtdShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Golar LNG LtdShs 38,24 -0,29% Golar LNG LtdShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:01 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich -- ATX nach Rekord letztlich leicht im Plus -- DAX schließt schwach
Die asiatischen Börse schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein. Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag letztlich höher, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen