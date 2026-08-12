Golar LNG LtdShs Aktie
WKN: 677102 / ISIN: BMG9456A1009
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Golar LNG stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Golar LNG wird am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,560 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 273,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,150 USD je Aktie erzielt worden waren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Golar LNG in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 73,52 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 131,3 Millionen USD im Vergleich zu 75,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,972 USD im Vergleich zu 0,640 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 433,7 Millionen USD, gegenüber 393,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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