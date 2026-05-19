Golar LNG LtdShs Aktie

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WKN: 677102 / ISIN: BMG9456A1009

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19.05.2026 07:01:06

Ausblick: Golar LNG vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Golar LNG stellt am 20.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,408 USD je Aktie gegenüber 0,080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 129,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 107,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 62,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,813 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,640 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 400,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 393,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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